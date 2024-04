Duro golpe de impuestos saludables en los colombianos: esto es lo que más dejaron de comprar

Respecto a la reducción en el consumo de estos productos, en el último bimestre del año 2023, se observó un aumento del 14 % en el gasto total de la canasta de alimentos ultraprocesados, en comparación con el año anterior. Dicho dato se contrasta con un aumento del 9 % en el desembolso de otras categorías que no estaban sujetas a impuestos.

Respecto a las categorías que el impuesto saludable está impactando, el estudio afirma que no sólo da un golpe a la canasta de los ultraprocesados, sino que también repercute en categorías que no están sujetas al impuesto, pues en algunos casos lo que las familias hacen es dejar de comprar otros productos que no tienen el impuesto, para así lograr adquirir los ultraprocesados dada la necesidad de consumirlos.