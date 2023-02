Lo que tal vez no sabía: tener más de una tarjeta de crédito puede ser beneficioso

Es más fácil acumular deudas al usar varias tarjetas de crédito. Asegúrese de usar sus tarjetas de manera prudente; abrir una nueva cuenta de tarjeta no es la solución para otros problemas financieros y a la larga puede terminar con una deuda que no podrá manejar . Si tiene una nueva tarjeta con una tasa APR baja para consolidar deudas con una tasa de interés más baja, use la tarjeta como lo planeó. No use el crédito adicional para endeudarse más.