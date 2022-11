Los comercios en Colombia se alistan para una nueva jornada de Black Friday, ¿cómo sacar un mayor provecho en los descuentos con un dólar a 5.000 pesos?

Darle una oportunidad a la automatización: algunos comercios ofrecen sus productos a través de diversos canales, pero no sirve estar en todas las plataformas de comercio electrónico ni en las redes sociales si no se logra responder y tener una interacción con la audiencia. Un e-commerce no funciona si se pierde mucho tiempo en procesos y acciones que fácilmente podrían ser automatizadas, pues esto va a permitir reducir costos y ser más eficiente.