¿Qué es el ‘cambiazo’ y cómo no caer en esta modalidad de fraude?

¿Cómo funciona en la práctica?

Cuenta el señor González que en ese momento, las personas de la fila empezaron a ejercer presión sobre él para que hiciera rápidamente su transacción, pero no le funcionaba bien el cajero y aunque hizo un par de intentos, no logró hacer el retiro, ya que el cajero había sido adulterado.

“Un señor muy amable de la fila me dijo que podía ayudarme y que a veces el CHIP podía estar ‘sucio’, así que se acercó a mí y me dijo que él lo podía limpiar”, cuenta González. Así que le entregó su tarjeta y el individuo hizo un movimiento contra su pantalón, momento en el cual hábilmente cambió la tarjeta sin que el usuario lo notara.

Lo que vivió después de ese episodio fue aterrador. Minutos después, le llegaron varios mensajes de texto de su banco que informaban sobre retiros que se estaban haciendo desde su cuenta bancaria. “El banco no me respondió por todo lo que me robaron ya que en la práctica yo le entregué mi tarjeta al extraño y le permití ver mi clave. Me sentí muy ingenuo y perdí casi todos mis ahorros”, lamenta González.