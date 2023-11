Que no le pase: así es la nueva modalidad de robos en Bogotá a través de supuestos arriendos

Influencer española advierte modalidad de estafa con arriendos en Bogotá

A través de un video en su cuenta oficial, retrató la manera en la que casi es estafada en la capital colombiana. “Me intentaron estafar o hackear en Bogotá y lo voy a contar para que no os pase”, fue lo primero que mencionó Carpe en el video.

La mujer asegura que la persona detrás de la estafa le dijo que tenía que descargar dicho archivo, poner una contraseña y hacer un registro, situación que le pareció bastante sospechosa, debido a que es un proceso muy engorroso únicamente para pedir una cita, algo que no le habían pedido en otras inmobiliarias anteriormente.

Por ello, la influencer decidió no seguir las instrucciones y mentirle al estafador. Le dijo que la plataforma no le permitía descargar el archivo, pidiendo otra alternativa para agendar la cita. No obtuvo ninguna respuesta.