Factura electrónica en Colombia: los errores que se deben evitar cometer al expedirla

Es crucial que las empresas eviten el error de no entregar la factura electrónica directamente al comprador y en su correo. La factura electrónica debe ser enviada directamente al correo electrónico del comprador, sin necesidad de solicitarla a través de otro correo ni buscarla en otro lugar.

En algunas ocasiones, las empresas entregan documentos que no son facturas ni documentos equivalentes. Esto ocurre cuando el comprador recibe un documento que no corresponde a la factura o a un documento equivalente. Esto puede indicar que la compra no fue facturada correctamente, lo que puede causar confusión y problemas legales.