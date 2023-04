¿Lo sabía? Por estas razones le pueden rechazar la expedición de la licencia de conducción

La licencia de conducción es un documento obligatorio para las personas que desean manejar vehículos de tipo a automotor o motocicletas en el país. De infringir esta norma, los ciudadanos se exponen a sanciones por parte de las autoridades de tránsito.

En tal sentido, todas las personas que cuenten con un vehículo deben tener presente la fecha de vencimiento de su licencia de conducción, dada su vital importancia para que las personas puedan seguir movilizándose con total confianza por el territorio nacional y no incurrir en faltas con las autoridades.

Para tramitar la licencia de conducir, se debe hacer en un punto de atención SIM (Servicios integrales para la Movilidad) o Secretarías de Tránsito y Movilidad.

En Barranquilla, Calle 34 No. 43-31; En Bogotá, Secretaría de Movilidad, Calle 13 No. 37-35, pero se puede consultar la página oficial para conocer el punto de atención más cercano; en Bucaramanga, Km 4 vía Girón - Bucaramanga; en Cali; Centro Comercial Carrera, Cl. 52 #1B-160; y en Medellín, carrera 64 C No. 72 - 58.

Policía Nacional tránsito y transporte puesto de control estado mecánico del transporte intermunicipal - Foto: Guillermo Torres /Semana

Ya para sacar la licencia de conducción, en Colombia es necesario cumplir algunos requisitos para sacar el pase de conducir, o de lo contrario será rechazada.

Por ejemplo, saber leer y escribir; presentar documento de identidad, para nacionales mayores de edad, cédula de ciudadanía o contraseña y para menores de edad, tarjeta de identidad.

Para los extranjeros mayores de edad, es importante la cédula de extranjería o contraseña certificada (provisionalmente) o pasaporte vigente.

También hay que estar inscrito al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT); estar a paz y salvo por multas de tránsito; realizar el pago de los derechos del trámite; presentar certificado de la escuela de conducción, expedido por el centro de Enseñanza Automovilística (CEA); presentar certificado de examen físico, mental y de coordinación motriz para conducir, expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC); la fotografía será tomada de manera gratuita en los puntos de atención; y los documentos que necesitará a la hora de realizar la gestión dependerá de si es por primera vez, renovación o duplicado.

Por otra parte, según Sucre, para sacarla por primera vez se debe cumplir con los requisitos mencionados anteriormente, tener al menos 16 años de edad y para vehículos de carga o de transporte público, ser mayor de edad.

Si es menor de edad, llevar una autorización autenticada donde se determine la responsabilidad civil y penal de los padres.

Para la renovación, el proceso debe realizarse al culminar la vigencia de la licencia de conducción actual en oficinas SIM o Secretarías de Tránsito y Movilidad, entre otros requisitos para el documento.

Esto cuesta sacar la licencia de conducción en Bogotá en 2023

Año nuevo, gastos nuevos. La Ventanilla Única de Servicios de Movilidad ya publicó las tarifas para los trámites referentes a la licencia de conducción en Bogotá. Los nuevos precios entraron en vigencia desde el primero de enero de 2023.

De acuerdo con la información publicada por la Ventanilla Única de Servicios de Movilidad, estas son las tarifas que estarán vigentes durante el 2023:

Expedición de la licencia de conducción

Automóvil: $226.400

Motocicleta: $188.500

Cambio de la licencia por cambio de documento o datos

Automóvil: $188.500

Motocicleta: $150.700

Recategorización de la licencia de conducción

Automóvil: $182.800

Motocicleta: $145.000

Duplicado de la licencia de conducción

Automóvil: $182.800

Motocicleta: $145.000

Renovación de la licencia de conducción

Automóvil: $106.700

Motocicleta: $182.800

Traspaso de propiedad

Automóvil, maquinaria agrícola y no automotores, remolques y semirremolques + Retefuente (1 % sobre avalúo comercial): $179.600

Motocicleta + Retefuente (1 % sobre avalúo comercial): $103.500

*Los valores referenciados previamente ya incluyen el excedente correspondiente a Ministerio de Transporte y RUNT.

Las tarifas correspondientes a trámites como traspaso de propiedad a persona indeterminada, certificado de libertad y tradición, duplicado de placa, cambio de placa, duplicado de licencia de tránsito, cancelación de matrícula y demás están detallados en el sitio web ventanillamovilidad.com.co/tarifas