Si tiene que declarar renta, algunos tips para tener en cuenta y no desfallecer en el intento

Si está pensando en la declaración de renta, hay algunos tips que le pueden ayudar a sacarla adelante. Hay que tener en cuenta que muchos colombianos cometen errores involuntarios por desconocimiento al llenar los formularios en la declaración y, debido a esto, pueden verse involucrados en problemas o multas más adelante.

Sin embargo, con un buen asesoramiento y la guía de un experto, esos temas tributarios pueden convertirse en algo muy sencillo que pueden facilitar la vida.

Una de las sanciones más comunes cuando se declara renta es estar por fuera del periodo de pago. - Foto: Pixabay

En cuanto a quiénes deben declarar renta, Álvaro Galvis, gerente de Somos Dash, explicó que varía según las ganancias, salarios y patrimonio de una persona durante el año directamente anterior.

De acuerdo a esas cifras, se pone un tope en esa declaración que es establecida por la Dian. Por ejemplo, los consumos mediante tarjeta de crédito exceden 1.400 UVT, es decir, $53.205.600; el patrimonio bruto en el último día del año excede los 4.500 UVT, es decir $171.018.000; los ingresos brutos son superiores a 1.400 UVT, o sea $205.600.

Así mismo, cuando las compras y consumos exceden 400 UVT, es decir, $53.205.600; o el valor total acumulado de sus consignaciones está por encima de 1.400 UVT, o sea $53.205.600.

Las sanciones

Galvis explicó que, según el numeral primero del artículo 643 del estatuto tributario, la persona que evite la obligación de declarar renta podrá tener sanciones económicas que corresponden al 20% del valor de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de dicha persona.

En algunos casos puede aplicar una sanción económica del 20% de los ingresos brutos que registren en la última declaración de renta que presentó.

La declaración de renta a presentarse en el segundo semestre del año corresponderá a la actividad que tuvieron las personas durante el 2022. - Foto: Getty Images

Agregó que hay tres posibles bases para calcular la sanción económica por no declarar renta: total de consignaciones del período no declarado; total de ingresos brutos del período no declarado; y los ingresos brutos de la última declaración presentada

Además, una de las sanciones más comunes cuando se declara renta es estar por fuera del periodo de pago. Es importante seguir las instrucciones de las fechas que determine la Dian porque, de lo contrario, puede haber una sanción del 5% sobre el impuesto a cargo.

De forma involuntaria

Según Galvis, “muchos de estos errores se cometen de manera involuntaria por parte del contribuyente por el desconocimiento que hay en los temas de tributación”.

El terror de muchos colombianos durante su calendario de pagos es la declaración de renta debido al desconocimiento e impacto que puede tener en sus presupuestos.

Muchos de los errores se cometen de manera involuntaria por parte del contribuyente por el desconocimiento que hay en los temas de tributación. - Foto: Getty Images

Explicó que según cifras de la Dian, un promedio de 4,8 millones de colombianos deben realizar la declaración de renta. De este total, según datos del, aproximadamente el 10% de las personas que declaran renta son trabajadores independientes.

Hay que tener en cuenta que, según Ángela González, Associate Partner de impuestos de EY, la declaración de renta a presentarse en el segundo semestre del año corresponderá a la actividad que tuvieron las personas durante el 2022.

Por ello, de acuerdo con la experta, esto no se reflejará aún los cambios que introdujo la reforma tributaria para la igualdad y la justicia social, entre otros