¿Cómo pedir un ascenso de forma correcta?

Un ascenso laboral es una meta que quizás muchos trabajadores se trazaron para este nuevo año. Sin embargo, las complejidades con las que arranca este 2023 han puesto a pesar a más de uno, si es buena opción solicitar o aplicar a este proceso al interior de la empresa en la que se trabaja.

Esta es una duda normal, sin embargo, esto no implica que no se pueda ir por esa meta y, al respecto, la plataforma de aprendizaje online NextU entrega algunas recomendaciones prácticas para lograr que se cristalice ese ascenso añorado, que refleje no solo el compromiso con la empresa, sino que sea una oportunidad de crecimiento profesional.

En primer lugar, es importante evaluar la situación dentro de la empresa y lo que se quiere lograr con el ascenso. Es decir, revisar cómo ha sido el desempeño y qué ha aportado al crecimiento de la organización en la cual se trabaja.

“Analiza, además, cuál es el cargo que te gustaría desempeñar: ¿es el que está por encima del tuyo?, ¿es un puesto mejor en otra área? Adicionalmente, identifica cuáles son las habilidades, formación y aptitudes que se requieren para el cargo que aspiras. Todo esto te ayudará a definir si tu perfil y ambiciones están alineados con los de la empresa”, apunta.

Si la meta en este 2023 es ascender dentro de la empresa en la que se trabaja, expertos recomiendan que el trabajador identifique sus habilidades y competencias, al igual que ese aporte qué entregaría al crecimiento de la organización en la que labora. - Foto: Getty Images

En esa línea, aconseja que se debe mostrar interés por seguir aprendiendo para mejorar en las habilidades y responder, a la vez, a las necesidades de la empresa. También, es recomendable que el trabajador se demuestre así mismo su capacidad para ser eficiente, asumir responsabilidades y alcanzar resultados.

Otros consejos a tener en cuenta es trabajar en la marca personal, ser creativo y propositivo, demostrar que se es bueno trabajando en equipo, al igual que se es portador de una buena actitud y receptivo a las críticas y que se esfuerza por mejorar cada día. También, que se está comprometido y es responsable con la empresa, un trabajador equilibrado y portador de confianza, y que busca por medio del networking expandir el alcance de la organización.

Otros aspectos que miran los empleadores cuando un trabajador quiere aplicar a un ascenso laboral es que está cultivando sus conocimientos mediante la formación de nuevas habilidades, al igual que es creativo, propositivo, trabaja bien en equipo y que es receptivo a las críticas. - Foto: Getty Images

Por otra parte, el economista del Reino Unido, Jack Kennedy, ha revelado algunas recomendaciones que pueden ser de mucha utilidad para los trabajadores que están pensando en ir por ese ascenso laboral en el 2023.

Entre sus sugerencias, el experto indica que se debe tener en cuenta la posibilidad de reconsiderar el trabajo 100 % virtual. Al respecto, señala que estudios demuestran que la productividad aumenta cuando se reduce el tiempo de trabajo desde casa, por lo que es bueno acudir a la oficina, algunos días a la semana. Este tipo de actitudes es bien visto por los superiores, que identificarán el compromiso de ese trabajador por seguir aportando al crecimiento de la empresa.

También considera importante que el empleado siga apostándole a su crecimiento profesional, incorporando nuevos conocimientos y/o habilidades que no solo fortalezcan su trabajo al interior de la empresa, sino que contribuyan a ser una solución, si la compañía se encuentra atravesando un momento complejo a nivel interno.

Otro de los aspectos para tener en cuenta es aplicar, en la medida de lo posible, a puestos o vacantes que estén disponibles en la empresa, mostrándole a sus jefes que cuenta con las capacidades para desempeñar ese rol. Pero, si la posibilidad no se da, se pueden revisar opciones que estén en oferta y que estén encaminadas a ese ascenso laboral que se desea.

En ese crecimiento laboral que se espera tener, destacan los expertos que es importante que el trabajador vaya hacia eso que le apasione. Si bien, una buena retribución económica es clave, también lo es trabajar en un lugar o en un puesto que se alinee con los gustos y aptitudes personales. - Foto: Getty Images

Con base en lo anterior, recomienda el experto que nada mejor para un trabajador que desea crecer profesionalmente es que este vaya por eso que le apasiona; es importante que el puesto al que se aspira, además de representar una buena remuneración salarial, sea una inspiración con base en gustos y aptitudes.

Finalmente, cuando se va a pedir un ascenso, es clave que el trabajador conozca bien a su jefe y sepa identificar la oportunidad para pedir esa promoción laboral, destacando para ello por qué él merece escalar al interior de la empresa y cuál es ese valor agregado que entregaría para el crecimiento de esta.