Conozca las seis preguntas obligadas que le harán en su próxima entrevista de trabajo en inglés

Actualmente el inglés es el lenguaje universal de los negocios, la educación y la comunicación. Su dominio se ha convertido en una habilidad altamente valorada y en la mayoría de los casos se evalúa en las entrevistas de trabajo. De hecho, la consultora Michael Page señala que más del 70% de las vacantes hoy en Colombia solicitan un segundo idioma para que una persona pueda ser contratada en una empresa. Asimismo, Randstad indica que saber hablar inglés con fluidez mejora en un 44% las posibilidades de conseguir un buen trabajo.

8 de cada 10 empleados actualmente deben ser bilingües si su deseo el lograr algún ascenso. - Foto: Getty Images/Image Source

Otro estudio de la Universidad de Cambridge revela que el 78% de los empleados en Latinoamérica requieren dominar este idioma para avanzar en cargos directivos y según el mismo informe, 82% de los trabajadores en el país necesitan aprender esta lengua para cumplir con el mismo objetivo.

Asimismo, su dominio, según la consultora de reclutamiento y selección Hays Colombia, evita en un 80% los riesgos de que a una persona sea descartada en un proceso de selección, sin contar que su conocimiento puede llegar a incrementar las posibilidades de conseguir un mejor salario.

Estas cifras confirman que las personas que no saben inglés tienen menos posibilidades y más dificultades para encontrar un empleo competitivo. Hoy en día, en la mayoría de los procesos de selección, por lo menos para cargos de coordinación, jefatura, dirección, gerencia media y alta, se hacen entrevistas parcial o totalmente en inglés.

7 de cada 10 vacantes activas en Colombia solicitan un nivel avanzado en este idioma para que la persona pueda ser contratada. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo pasar este filtro y destacar si usted no es bilingüe?

Tener éxito en una entrevista de trabajo en inglés puede ser un desafío, pero con práctica y preparación cualquier persona puede mejorar sus posibilidades de sobresalir y avanzar en un proceso de selección.

EdTech Slang reveló seis preguntas esenciales y sus posibles respuestas para ayudar al aspirante a tener éxito en la próxima entrevista de trabajo en este idioma:

1. ¿Who are you and what are you passionate about? (¿Quién eres y qué te apasiona?)

En este punto el entrevistador está interesado en conocer al candidato, por lo que es esencial dar un breve resumen de la educación, experiencia laboral y habilidades.

2. ¿If you could go back in time and change anything, what would it be? (Si pudieras regresar en el tiempo y cambiar algo, ¿qué sería?)

Esta es una manera efectiva de demostrarle al entrevistador que ha aprendido de sus errores o de situaciones difíciles. Al responder, puedes resaltar su compromiso y habilidad para aprender de las experiencias pasadas.

3. Tell me about a situation when you had a problem with a coworker. ¿What was the challenge? (Cuéntame una situación en la que hayas tenido un problema con un compañero de trabajo. ¿Cuál fue el mayor reto?)

Es fundamental responder destacando las habilidades relacionadas con el trabajo en equipo y el trabajo bajo presión. Además, es recomendable proporcionar un ejemplo específico de cómo se han manejado situaciones difíciles.

4. ¿What are two of the most fulfilling accomplishments in your career? (¿Cuáles son los dos logros que más te enorgullecen de tu carrera?)

Es el momento de destacar los éxitos más significativos en el ámbito profesional. Mientras enumera los logros que más lo enorgullecen, no olvide resaltar cualidades como la responsabilidad, el compromiso profesional, el trabajo en equipo y la capacidad de innovación.

5. ¿What kind of oversight and interaction would your ideal boss provide? (¿Qué tipo de supervisión e interacción debería proveer tu jefe ideal?)

Esto es crucial para determinar si la empresa y el candidato son compatibles. Si las expectativas no están alineadas, puede ser que este no sea el trabajo adecuado. Si está acostumbrado a trabajar bajo un liderazgo más riguroso, es decir, alguien que supervise y dirija constantemente su trabajo, es importante mencionarlo. Del mismo modo, si prefiere tener más autonomía en tus labores diarias y solo consultar los aspectos esenciales con su líder, también debe destacarlo.

La entrevista de trabajo es un filtro imprescindible en la contratación. Foto: Getty Images - Foto: Getty Images

6. Before ending this interview, ¿do you have any questions for me? (Antes de terminar esta entrevista, ¿tienes alguna pregunta?)

Acá tiene la oportunidad para indagar más sobre el proceso de selección, los próximos pasos, el salario y el tipo de contrato. Igualmente, es un momento ideal para demostrar interés en la empresa y hacer preguntas adicionales sobre temas de la empresa que le llamen la atención como, por ejemplo, indagar más sobre una transacción que haya hecho o de algún reconocimiento que haya recibido. También es relevante resaltar tu interés y curiosidad al preguntar sobre habilidades específicas que pueden ser valiosas para el puesto, o consejos para adaptarse rápidamente al equipo y al entorno laboral.

En conclusión, aproveche al máximo la oportunidad de prepararse para responder una entrevista de trabajo en inglés, ya que un buen desempeño en esta podría ser la clave para obtener el empleo de sus sueños. Recuerde que la práctica hace al maestro.