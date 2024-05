¿Cuánto tiempo tiene para comer un empleado si trabaja ocho horas?

Al respecto, muchos comentarios en redes sociales han señalado que de ser así, la jornada de algunos empleados sería de nueve horas y no de ocho, como lo estipulan las normas colombianas, pues se cree que ese tiempo debe ser contado como una hora laboral.

Frente a esto, la ley colombiana es clara y señala que la hora de almuerzo no hace parte de la jornada laboral, por lo cual no debe ser tenida en cuenta en los cálculos de empleadores y empleados a la hora de recibir el pago, pues se cataloga como un descanso no remunerado.