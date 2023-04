¿Es verdad que los jóvenes no quieren trabajar? Esta es la sorprendente respuesta que revela un estudio

Todos los días, miles de jefes de recursos humanos de compañías de todos los sectores, sin importar su tamaño, manifiestan públicamente en redes sociales especializadas como LinkedIn, foros a través de internet y en eventos presenciales su preocupación por desconocer como retener el talento joven en las empresas.

87% de los colaboradores de la cooperativa son millenials y centenialls - Foto: Getty Images/iStockphoto

En ese contexto, Fincomercio reveló el top 10 de prácticas efectivas de recursos humanos (RRHH) con las que la cooperativa se ha convertido en un empleador atractivo para los jóvenes.

Patricia Pérez, directora de gestión humana de Fincomercio, señaló que “tenemos más de 6 décadas de trayectoria y hoy el 87% de nuestros colaboradores tienen entre 18 y 35 años, lo que nos llevó hacer un análisis riguroso de los 10 aspectos que son vitales para atraer y fidelizar el talento de millennials y centennials:

Ofrecer voluntariados en temas sociales y ambientales

Nada de reuniones los viernes

Flexibilidad horaria y espacial

Cuidado de la salud mental

Entrenamientos en liderazgo

Celebrar el día del cumpleaños

Trabajar una semana al semestre desde su ciudad de origen

Tener una semana más corta laboralmente

Posibilidad de estudiar

Tecnología para facilitar el trabajo

76% de los jóvenes quieren contribuir con acciones sociales desde su puesto de trabajo, la misma fuente indica que hoy que los millennials representan el mayor porcentaje de la fuerza laboral. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Es verdad o mentira que los jóvenes no quieren trabajar?

En el ambiente laboral, cientos de líderes de negocios y jefes de recursos humanos confiesan que uno de sus mayores dolores de cabeza hoy en día es encontrar buenos empleados y retenerlos en las compañías.

“Me preguntan si es verdad o mentira que los jóvenes no quieren trabajar. Yo digo que es mentira. Nosotros somos el ejemplo perfecto, dado que 87% de nuestros colaboradores son millennials y centennials. Lo que sí es verdad, es que los jóvenes son más exigentes, que las generaciones anteriores, porque ellos no quieren simplemente un trabajo para recibir dinero a cambio de servicios. Ellos quieren mínimo 5 condiciones. Primera, crecimiento profesional. Segunda, clima laboral sea agradable. Tercera, que su bienestar emocional sea tenido en cuenta. Cuarta, beneficios adicionales a lo típicamente establecidos. Quinta y la más poderosa, apoyar una causa social mientras trabajan, los jóvenes elevan su desempeño cuando la empresa es fuerte en responsabilidad social empresarial”, asegura Pérez.

Según la ‘Encuesta Millennial’, elaborada por la firma Deloitte, 76% de los jóvenes quieren contribuir con acciones sociales desde su puesto de trabajo, la misma fuente indica que hoy que los millennials representan el mayor porcentaje de la fuerza laboral.

La generación ‘ninis’:

Según Pérez, experta en gestión humana de Fincomercio, la expresión ´ninis´ que hace referencia a jóvenes que ni trabajan ni estudian es injusta. Según su experiencia, “creemos que los jóvenes de hoy son mucho más versátiles que cualquier otra generación anterior. Ellos quieren trabajar, estudiar, viajar, hacer voluntariados y tener éxito profesional, solo que quieren todo al tiempo, mientras que otras generaciones esperaban llegar a cierta edad para hacer otras actividades. Los jóvenes de hoy creen en el emprendimiento sea dentro o fuera de una compañía y son muy versátiles, prueba de ello es que destina su tiempo libre a propósitos personales con el objetivo de lograr sus metas en corto tiempo”

La cooperativa revela los 5 aspectos que más alejan a los millennials y centennials de una empresa al momento de presentar una entrevista para vincularse laboralmente. Estos son, que la marca tenga un liderazgo anticuado, que la empresa no tenga planes de responsabilidad social y ambiental, que no sean flexibles laboralmente, que no permitan el crecimiento profesional y que la relación se limite a intercambiar sus servicios por dinero.

Harvard Business Review, dice que hoy el salario emocional y el reconocimiento a través de incentivos conectados con los gustos y preferencias son indispensables para retener el talento joven. - Foto: 123 RF / El País

Actualmente, la diversidad generacional es una realidad y tiene un gran peso al interior de las compañías, porque facilita ó complica los procesos de la organización. Hoy en día comprender la forma de pensar, trabajar y comunicarse de las diferentes generaciones es vital.

El análisis realizado por la cooperativa establece de forma fácil y rápida el cambio generacional. Por ejemplo, “los baby boomers y la generación X necesitaban 5 aspectos para aceptar un trabajo hace 20 años, entre las cuales estaban, contar con estabilidad laboral, tener un salario fijo mensual, ser reconocidos en público (cartelera del empleado del mes), que la compañía contara con una estructura sólida y muy importante que pudiesen conocer el organigrama al entrar a trabajar para entender la empresa”, dice Pérez.

Un dato curioso en el análisis es que algunos de los aspectos que alejaban a quienes hoy son padres y abuelos de un trabajo, es decir, los baby boomers y la generación X son justamente los que actualmente acercan a los jóvenes, quienes no tienen problema en trabajar en empresas pequeñas y poco conocidas, no les molesta que la contratación sea por periodos cortos de tiempo, les es indiferente que la organización apenas esté en crecimiento y que el nicho de la empresa sea innovador.