LinkedIn: los trucos para mejorar su perfil y así potenciar su visibilidad y encontrar trabajo rápidamente

El desempleo es una de las problemáticas sociales que más genera preocupación en los ciudadanos, pues actualmente la oferta de empleos no se ajusta a la alta demanda de estos.

Existen varias alternativas y una de ellas es LinkedIn, una red social que tiene como objetivo principal ofrecer vacantes que pueden ayudarle a crecer profesionalmente o de otro modo , mejorar sus condiciones laborales; sin embargo, no resulta fácil crear perfiles atractivos que impacten de primer momento.

No obstante, una gran cantidad de personas aún no conocen el manejo de dicha red social, por lo que su cuenta suele estar desactualizada o no saben a qué cuentas seguir para ser visible para las empresas y así hacer que la búsqueda de trabajo sea efectiva. Por lo que hay que tener en cuenta varios temas a la hora de editar el perfil de LinkedIn.