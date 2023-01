¿Planea estudiar en el exterior? Puede tener en cuenta estas alternativas

Muchas personas tienen entre sus metas estudiar, ya sea en Colombia o en el exterior, pero en muchos casos no se cuenta con los recursos. Sin embargo, las becas son una opción.

Puntualmente, cuando el estudiante decide estudiar en el exterior, debe analizar que las instituciones educativas cuenten con un amplio portafolio de estudios superiores, que les permita desarrollar sus programas de posgrado, maestría y doctorado.

Uno de los países que tiene buena oferta académica es Nueva Zelanda. Por ejemplo, un beneficio al que acceden los estudiantes internacionales de doctorado es el valor del pago de sus estudios, los cuales serán iguales a los de un neozelandés; esto es equiparable a una beca de aproximadamente 75 %.

La educación internacional es una de las políticas del Gobierno de Nueva Zelanda y, adicional a los recursos que gira a las universidades para completar los costos de los programas, está en continuo fortalecimiento de sus relaciones con entidades promotoras de los estudios en el extranjero. Para Colombia cuenta con una alianza con Colfuturo.

Lo que se requiere

Para acceder se necesita estar atentos a la apertura de la convocatoria, cumplir los requisitos y aplicar. Los estudiantes pueden aplicar al Programa Crédito Beca de Colfuturo, que les permite obtener hasta un 80 % de condonación en su préstamo.

Instituciones como Auckland University of Technology AUT, Massey University, Victoria University of Wellington, University of Auckland y University of Canterbury tienen convenio con la corporación y ofrecen beneficios para los seleccionados.

Entre los programas que se ofertan se encuentran cursos de inglés, de pregrado, maestrías y doctorados, entre otros, en áreas como diseño, comunicaciones, ingenierías, computación o ciencias.

Además, se ha visto un interés por realizar estudios temporales en colegios secundarios, lo cual ha abierto una nueva puerta a aquellos estudiantes secundarios que quieren realizar una experiencia de intercambio en colegios.

Para que tenga en cuenta, en la página de Education New Zealand, sitio web oficial del Gobierno de Nueva Zelanda, se encuentra disponible información detallada sobre el país, las instituciones, las diferentes becas, requisitos y hasta herramientas para encontrar el postgrado, en el sitio web https://www.studywithnewzealand.govt.nz/es

En Latinoamérica

Por otra parte, Visa y Geek Girls LatAm presentaron el programa de becas Talentos 4.0 para la formación de mujeres latinoamericanas. La convocatoria estará abierta para recibir postulaciones hasta el 25 de enero de 2023 y se dirige a mujeres en áreas Steam (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemática).

El proyecto busca fortalecer el talento femenino en áreas Steam en América Latina a través de cursos de formación y acceso a herramientas digitales en plataformas educativas como Coursera y Enko, además de programas de mentoría y talleres enfocados en educación financiera.

Ciento veinte mujeres en Latinoamérica podrán formarse totalmente gratis en blockchain, ciencia de datos, inteligencia artificial, cloud computing, ciberseguridad, gaming, habilidades blandas, ventas, marketing, idiomas y desarrollo personal, entre otras áreas con alta demanda en el mercado laboral actual.

Las mujeres interesadas en participar podrán postularse a través del enlace https://bit.ly/BecasTalentos40 para ser consideradas seleccionadas en el programa. La primera cohorte se desarrollará entre febrero y mayo, mientras que la segunda se llevará a cabo entre mayo y agosto.