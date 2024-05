La dura batalla contra el cáncer que enfrentó periodista de ‘Los informantes’ antes de morir: “Decidí abrir mi corazón”

“Decidí abrir mi corazón y hablar del cáncer. Me operaron, empecé otro tratamiento y me encontraron otra metástasis (cerebro). Pero empecé a transformar el dolor y entender las polaridades de la vida. Soy afortunada. Escribir me ha permitido ver que ya he ganado, así aún no haya ‘vencido al cáncer’”, indicó en aquella oportunidad.