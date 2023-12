Cartagena de lujo: Rodrigo Puente y la evolución de los condominios morros

RODRIGO PUENTE: Él era constructor de obras civiles y entre sus anhelos estaba que algunos de sus hijos nos encárgaramos de su empresa Rodrigo Puente & Cía. Por eso nací en el mundo de las volquetas, de los puentes, las carreteras. Usualmente, el plan de los domingos era visitar el almacén de una obra, por ejemplo. Tengo muy presente cuando me llevaba a la planta de tratamiento de agua de Alto Bosque, donde llegaba el tubo madre del Canal del Dique. Quizá por eso comencé a estudiar ingeniería civil en la Universidad de la Florida, pero al tercer año abandoné la carrera. A él eso no le gustó, pero seguí adelante con mi plan y terminé estudiando administración de empresas.

R.P.: Al final de la carrera me faltaban dos créditos para graduarme y un amigo me sugirió tomar una clase de Real Estate. Hice el clic: finca raíz, Cartagena, empresa de construcción. Estaba seguro de que eso era lo mío, y además era el camino que me iba a permitir hacer las transformaciones con las que mi papá soñaba. Decidí seguir esa ruta, pero por la vía privada.

R.P.: En 1984 volví y me encontré con una ciudad bastante adelantada, en todo su desarrollo. Estar de regreso me ayudó a entender la bendición que fue estudiar en el exterior: ver el mundo de afuera y traerlo a Colombia. Ese privilegio me permitió estar varios pasos adelante y en constante evolución. Lo primero, fue buscar un nicho que me permitiera aprovechar lo aprendido. Por ejemplo, para ese entonces no existían las salas de ventas, fotografías, renders, ni web. Por ahí comencé, trabajando con acuarelas.