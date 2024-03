¿Cómo hacer minería responsable en Colombia? Así funciona una de las mineras más grandes del país

Equidad de género

Todos estos esfuerzos valen la pena por historias como la de Sheyla. Nació en La Jagua de Ibirico, en el Cesar, y actualmente es supervisora en el área de producción de camiones de las operaciones mineras de Drummond Ltd. en el departamento.

“Al terminar mis estudios, Drummond me dio una nueva oportunidad: pertenecer al Programa de Profesionales en Entrenamiento, el cual me brindó muchos aprendizajes : durante un año pude conocer las áreas de lo que es en general la compañía”, manifestó Sheyla.

Su habilidad, dedicación y excelencia no pasaron desapercibidos. En 2019 fue promovida como supervisora asistente en el área de producción de camiones.

Alineados con la transición

El proyecto, que tendrá una capacidad efectiva de 65 MWp (megavatios pico), generará energía para la operación minera de Drummond Ltd.

Alberto García, country manager de Drummond Energy, Inc., destacó que Cañahuate I es “una apuesta adicional de largo plazo por el Cesar y por Colombia, que entra a respaldar y aliviar el sistema energético nacional”.

Resaltó, además, que este proyecto ha significado una inversión importante que demuestra la diversificación productiva de la compañía, y permitirá reducir la huella de carbono de las operaciones mineras de Drummond Ltd. en un 4,6%. También impulsará la economía local con la generación de más de 400 empleos a hombres y mujeres residentes en su zona de influencia durante la etapa de construcción.

“A mí me ha traído muchos beneficios económicos y laborales este proyecto. Quiero agradecer a Ventus y a Drummond. Soy oriundo de La Loma, Cesar, y me parece importante que contraten mano de obra local, porque así aportan en el desarrollo no solo de las personas, sino de la familia de cada uno de los que trabajamos aquí”, expresó Victor Rafael Mercado, cadenero de topografía contratado a través de Ventus (la empresa operadora del proyecto).