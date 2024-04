¿Cómo implementar la felicidad en las empresas? Esta es la fórmula de una exitosa empresa colombiana que desarrolló una novedosa metodología

Definida por la RAE como un “estado de grata satisfacción espiritual y física”, la felicidad también es fundamental en la vida laboral. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la considera como uno de los factores clave para el crecimiento de la productividad empresarial. Según el estudio Happiness at Work. International Journal of Management Reviews realizado por Fisher (2010), la felicidad en el trabajo se correlaciona fuertemente con mayores niveles de productividad.

“Una persona que no es feliz no puede ser productiva, comprometida, innovadora y rentable. Por eso entendimos que había que desarrollar estrategias dentro de las organizaciones para que las personas sean felices, no como algo romántico sino estratégico. Ahí surge la necesidad de hacer un diagnóstico serio con datos y números naciendo el primer Índice de Felicidad Organizacional”, explicó. Esto a su vez se corrobora en la investigación Psychological capital: A positive resource for combating employee stress and turnover. Human Resource Management, realizada por Avey, Luthans y Jensen, que demuestra cómo la felicidad y el bienestar emocional en el trabajo pueden mitigar los efectos del estrés y contribuir a un mejor desempeño.