¿Cómo medir hoy el valor de una compañía? Estos son los cambios que trajo la tecnología

Aunque para medir el valor las compañías se remiten al Return of Equity (ROE) -que se resume como el beneficio neto dividido sobre el patrimonio de una organización-, parece que este indicador ya no presenta una foto completa del panorama.

Según Federico Molina, profesor del CESA y experto en project finance, el ROE “no necesariamente le sirve al inversor, pues en los números de la contabilidad no se están capturando, por ejemplo, las mejoras en el valor de una compañía por un motivo de mercado. El inversor lo que quiere es conocer cuánto vale la empresa ahora y cuánto valdrá en un año”.

Actualmente, como lo explicó el profesor Molina en un foro virtual realizado hace pocos días por el CESA, se presentan casos como el de las firmas que cotizan en el mercado de valores, las cuales reflejan acciones que suben y un ROE que cae. O, incluso, puede suceder al revés. “En empresas públicas, que son menos del 1 % del total, puede hacerse un cálculo del valor. Pero son pocas. En las privadas, como no se tiene el valor, se mira el ROE porque no hay otras herramientas para estimar cálculos de valor” , apuntó.

¿Normas obsoletas?

El impacto de la tecnología y el surgimiento de nuevas compañías como las fintech ha puesto sobre la mesa de la academia (y del mismo CESA) un hecho que, a simple vista, no representa una mayor complejidad: las compañías tienen cada vez más activos que no son tangibles. Y las marcas hoy por hoy valen porque tienen datos y conocimiento sobre los hábitos de los clientes. “El panorama muestra que las empresas han creado valor y esto no necesariamente está reflejado en su contabilidad”, advirtió Molina.