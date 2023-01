¿Cómo obtener una visa de inversionistas en Estados Unidos? La clave está en el sector inmobiliario

Hacer una inversión en Estados Unidos podría significar la posibilidad de avanzar en un proceso migratorio. Jorge Partidas, CEO de Globofran, una firma especializada en inversiones migratorias, explica que en alianza con más de 15 oficinas de abogados diseñaron una estrategia que facilita este proceso. En esta entrevista cuenta detalles.

¿Exactamente qué tipo de asesoría ofrecen a los potenciales inversionistas?

Jorge Partidas: Orientamos a nuestros clientes en la mejor opción para ellos. En primera instancia verificamos que tengan las condiciones requeridas para que puedan cumplir con el propósito de rentabilidad y, al mismo tiempo, con el de migrar a Estados Unidos. Para eso, trabajamos con dos opciones: migración activa o Plan B. Esta última alternativa consiste en realizar una inversión que permita diversificar el portafolio en Estados Unidos y, con ello, obtener una visa para migrar en el momento que se desee con la familia y tener, además, los mismos beneficios de un residente.

¿Para este año qué opción recomiendan?

J.P.: Hemos visto que la opción que más se va a mover es la que denominamos Plan B con proyectos inmobiliarios. En el pasado no era posible porque comprar propiedades en este país no aseguraba ningún tipo de visado. Sin embargo, lo que hicimos fue desarrollar una estrategia con abogados expertos en el tema para que las personas pudieran diversificar en proyectos inmobiliarios en el estado de Florida, y al tiempo lograr una visa de inversión E2, a la cual pueden optar de manera privilegiada los colombianos, uno de los pocos países aceptados.

Jorge Partidas, CEO de Globofran. - Foto: Globofran

¿A qué visas se puede acceder?

J.P.: Existen más de 180 tipos de visa y nosotros brindamos asesoría, principalmente, en la consecución de la B5 y la E2. La B5 requiere una inversión muy alta, superior a los 800.000 dólares, mientras que la E2 es muy flexible y, a pesar de que no tiene un monto mínimo, se debe cumplir con ciertas condiciones, por ejemplo, que sea una inversión sostenible, es decir, que genere ingresos para que una familia pueda mantenerse en Estados Unidos. Lo que vemos en los distintos consulados es que a partir de 180.000 o 200.000 dólares ya empiezan a calificar a los aplicantes. Luego se requiere que la persona tenga por lo menos el 50 por ciento del negocio en el que se está invirtiendo y control sobre el desarrollo de esa inversión.

Entonces, ¿se puede aplicar a la visa E2 comprando una propiedad?

J.P.: No, es importante aclarar que la visa E2 implica invertir en un negocio que genere una actividad económica, es decir, no se trata de comprar un apartamento, sino de apostarle a un negocio que genere empleos, que se inserte en la economía de una comunidad.

¿Cuáles son las características de la visa E2?

J.P.: La visa E2 se otorga con renovaciones indefinidas y le permite a la persona quedarse durante cinco años seguidos en Estados Unidos sin tener que salir del país. Además, brinda una cantidad de beneficios adicionales. Por ejemplo, si el aplicante está casado y tiene hijos, su pareja recibe permiso de trabajo y los hijos pueden estudiar en cualquier escuela, con las mismas condiciones que un residente norteamericano. Es una visa muy flexible e incluso el proceso puede ser más corto que para una visa de turismo.

¿En qué negocios pueden invertir los colombianos?

J.P.: Nosotros trabajamos principalmente con inversiones en el sector inmobiliario. Sin embargo, contamos con 800 conceptos de franquicias que van desde la industria automotriz, salud y belleza, hasta nutrición y alimentos. En principio tenemos dos tipos de clientes: el primero es el que quiere venir y trabajar de forma activa y generar ingresos para mantenerse con su familia. A ellos les damos la asesoría para ver en qué concepto de franquicia pueden arrancar, es decir, les ponemos una plataforma para que no asuman riesgos innecesarios. El segundo es el cliente que busca el Plan B. En ese caso se trata de una inversión en propiedad o en tierra que puede ser de 250.000 dólares en adelante, lo cual los convierte en desarrolladores inmobiliarios. Lo cierto es que tenemos la infraestructura para que los inversionistas tomen un rol más ejecutivo. En este caso en particular, no tienen que vivir aquí, pero como desarrollan y construyen vivienda, reciben reportes y tienen el control de su inversión. Los proyectos inmobiliarios son una excelente opción de diversificación de portafolio y sirven como una alternativa económica sin la necesidad de irse de su país.

¿Gracias a su asesoría cuántas visas de inversión se han otorgado?

J.P.: Justamente en estos días estamos conmemorando 10 años en el mercado, tiempo en el que hemos obtenido 1.000 visas de inversión, lo que significa que hemos ayudado a cientos de familias en sus procesos migratorios. En una década de trabajo hemos ofrecido un acompañamiento incondicional con soluciones llave en mano, porque entendemos que no es simplemente invertir, sino que hay un proceso migratorio complejo, con aspectos fiscales, y por eso nuestra oferta de valor es brindar soluciones completas para ellos y sus familias.

