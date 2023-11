¿Cuánto saben los estudiantes sobre la historia de Colombia?

Los historiadores se quejan de que los niños, niñas y jóvenes ya no saben de historia y responsabilizan al gobierno de Belisario Betancur que en 1984 eliminó la historia como un curso independiente de otras áreas de las ciencias sociales. Si bien la falta de conocimiento es general, hay unos periodos más afectados que otros. Los estudiantes conocen a Simón Bolívar, pero parecen sufrir de amnesia frente a los acontecimientos de las últimas décadas y sus protagonistas.

Por ejemplo, entre muchos de los profesores hay preocupación porque sus alumnos no saben nada de la Constituyente de 1991 o el surgimiento del paramilitarismo, hechos fundamentales para entender la realidad actual del país. ¿Por qué los estudiantes saben menos de la historia contemporánea colombiana? Una respuesta tiene que ver con lo complicado de enseñar este periodo. De acuerdo con el historiador y profesor de la Universidad Externado, Arnovy Fajardo Barragán, “el lío con los sucesos de las últimas décadas es que todavía no ha pasado el tiempo suficiente como para establecer una valoración de ellos un poco más sopesada y crítica, porque los efectos a largo plazo todavía no se han visto”.