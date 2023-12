Huawei y su compromiso con la formación de jóvenes en habilidades digitales

Talento joven

En palabras de Edwin, el programa representa no solo oportunidades educativas, sino también conexiones significativas y un camino enriquecedor lleno de retos y posibilidades.

Intercambio de conocimientos

Funes subrayó que la competencia no se limita a la tecnología, sino que busca desarrollar habilidades blandas como trabajo en equipo, liderazgo y resolución de problemas. “Esta competencia y lo que se logra desarrollar en ella no necesariamente lo hacemos solos. Siempre buscamos la vinculación, por supuesto, de la autoridad, de los gobiernos, pero sobre todo de la academia y, eventualmente, de lo que llamamos el ecosistema de terceros. Puede haber alguna institución u organización multilateral que se involucre e impulse un patrocinio para los equipos, para que viajen y tengan más recursos para su proyecto”.

Funes aclaró que el enfoque de Huawei en el desarrollo de talento no es nuevo, ya que la compañía reconoce que su principal activo es su gente. Sin embargo, el fomento de estos programas se hace urgente de cara al futuro cercano. De acuerdo con un estudio de la compañía, en conjunto con la consultora IDC, para el año 2026 se proyecta un déficit de 2,5 millones de estos talentos en Latinoamérica, una enorme brecha que motivó a Huawei a centrarse en el desarrollo de talento digital como parte de su programa global Tech for All.