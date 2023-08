Inclusión productiva: así funciona el programa que apoya emprendimientos de adultos mayores

Esa nueva realidad, sin embargo, no fue obstáculo para darle vida a otro emprendimiento, esta vez de comida, que duró nueve meses. “Dió buenos resultados en la pandemia porque todo el mundo estaba encerrado, consistía en un servicio a domicilio de sándwiches artesanales”, explica.

“Con la pandemia puse en funcionamiento todas estas capacitaciones de cursos, de cómo crear WhatsApp Business, cómo hacer costos, cursos de marketing digital y logré volcar mi trabajo que era en una tienda física a una tienda virtual. A eso me estoy dedicando”, relata.

Una alianza de Porvenir y la Universidad del Rosario

Claudia Asmar Orozco es una barranquillera que también participó en estos cursos de emprendimiento sénior. En su caso, las cuentas no le alcanzaban para completar el tiempo suficiente para pensionarse y decidió pedir los saldos. En este proceso recibió la invitación a esta capacitación y decidió aceptar.

Gracias a este programa se animó a darle vida a un proyecto empresarial de juegos didácticos para niños ciegos o con baja visión; baja capacidad cognitiva y aquellos que juegan con los ojos vendados. “En la pandemia había creado unos juegos, pero no sabía cómo llevar a cabo todo el proceso de comercialización. Me invitaron cuando retiré mis aportes, hice los cursos y ahí pude darle forma”, asegura.

“Hago parte de ese grupo de mujeres que no nos vamos a pensionar porque nos hemos dedicado al hogar y hemos trabajado pero no hemos completado el tiempo para pensionarnos. Llega un momento en el que te quedas sin saber qué hacer porque no tienes pensión. Se presentó esta oportunidad con Porvenir y la Universidad del Rosario que es demasiado importante porque esto es darle un vuelco a mi vida”, explica.