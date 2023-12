La historia de Mario Hernández: de tamales a bolsos de lujo

M.H.: Sí, antes se llamaba Marroquinera, pero ese nombre no se pronunciaba en inglés, entonces contraté una agencia en España y dos en Colombia. Los españoles me dijeron que yo hacía lujo accesible y que la marca debía tener mi nombre. Yo nunca quise figurar, no me interesaba, pero accedí. Bajé los avisos que decían Marroquinera y le puse Mario Hernández. La gente no me compraba el producto porque decía Mario Hernández y no se llamaba así, pero como soy terco y persistente, seguí adelante, porque si algo sirve en la vida es la constancia. Hoy si no dice Mario Hernández no se vende.