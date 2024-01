Las seis dudas más frecuentes sobre las alternativas sin humo

¿Son las alternativas libres de humo diferentes de los cigarrillos?

Sí, las alternativas no queman tabaco, lo que significa que, si están científicamente probadas, son una opción para aquellos que continúan fumando cigarrillos. Hay que tener en cuenta que no están exentas de riesgos, por lo que lo mejor siempre será dejar el tabaco y la nicotina por completo.

¿Son iguales todas las alternativas libres de humo?

Si los dispositivos de calentamiento utilizan tabaco, ¿no son iguales que los cigarrillos?

No, los productos de calentamiento de tabaco son diferentes a los cigarrillos. Estos últimos queman el tabaco y el resultado del proceso es la combustión. Aquí se liberan miles de químicos nocivos para las personas. Los dispositivos de calentamiento de tabaco no generan ningún proceso de quema. Calientan el tabaco y, de esta forma, evitan la combustión.

¿Qué es el vapeo?

¿Estas alternativas son menos nocivas?

Aunque estas alternativas no son libres de riesgo, y contienen nicotina, que es una sustancia adictiva, las alternativas fueron diseñadas únicamente para personas que consumen nicotina en su forma más riesgosa: el cigarrillo. Para ellos – si es que no dejan el consumo de nicotina y tabaco por completo, que es siempre lo mejor- son una mejor opción porque reducen el número de químicos nocivos en comparación con los cigarrillos. Sin embargo, no deben ser consumidas o utilizadas en ninguna circunstancia por menores, personas que NO fuman o mujeres embarazadas.