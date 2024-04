No todas las leches son iguales: esta importante empresa colombiana explica por qué

Andrés Giraldo (A.G.): Aunque muchos colombianos no lo crean, no todas las leches son 100% leche y no todas nutren como lo necesitan los niños y adolescentes. En Alquería tenemos una visión de calidad total y de nutrición superior que integra todos los procesos y las fases de la cadena para garantizar que nuestros consumidores reciban el mejor producto. Por ejemplo, actualmente en Colombia no existe ninguna otra leche que cuente con la certificación de calidad de Quality Chekd. Esto se complementa con nuestro sabor, cremosidad y variedad de portafolio.