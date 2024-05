Politécnico: el duro de los programas Stem. Estas son las carreras y posgrados con los que hace la diferencia

J.F.M.: Dedica buena parte de sus esfuerzos al cierre de brechas en formación STEM entre la educación media y la superior, y se encarga de propiciar la exposición de los estudiantes de educación media a la tecnología, al conocimiento y a la ciencia mediante el aprovechamiento de la tecnología . Una vez el estudiante se vincula con la institución, además de transitar por una serie de módulos (o cursos) en los que el aprendizaje activo y aplicado es fundamental en la metodología, se encuentra con la posibilidad de recibir estímulos de su espíritu investigador y de pensamiento crítico, vinculación directa y pronta a semilleros de investigación que le llevarán al desarrollo de proyectos reales provenientes de la industria y la sociedad en general, etc; siempre enmarcados en espacios de colaboración que le permiten desarrollar competencias en comunicación verbal y escrita.

Estos programas son muy nuevos y no cuentan con una amplia tradición en el país, nos podrían explicar más en detalle en qué consisten…

J.F.M.: La Ingeniería en Ciencia de Datos forma profesionales con fuertes bases técnicas para abordar, apropiar y desarrollar todas las tecnologías asociadas con el manejo de grandes volúmenes de información y la generación de conocimiento basado en datos. Esto incluye temas como Inteligencia Artificial, minería de datos, minería de opiniones, etc..

R.G.: No es un secreto que los programas de pregrado en Matemáticas no son los que más estudiantes tienen en el país. Tener claro que un matemático tiene la opción de dedicarse a escudriñar en la ciencia y avanzar en una disciplina infinita, y que también tiene la opción de abordar problemas reales de una manera diferente a la que tienen otros profesionales, hace que una institución como el Poli decida utilizar el modelamiento matemático como uno de sus hilos conductores.

El matemático formado en el Poli, además de conocer la disciplina (álgebra, análisis, topología, etc.) y sus técnicas, tiene claro que conoce a fondo una de las herramientas más poderosas creadas a lo largo de la historia de la humanidad, y que esta disciplina le permitirá entender, modelar y solucionar problemas en otras disciplinas de una manera que incluso lo residentes consideran innovadoras.

Paradójicamente, aunque los programas de pregrado en Matemáticas no son los más demandados, se han vuelto una de las opciones más atractivas para la doble titulación…

R.G.: La posibilidad que tiene un estudiante del Poli de cursar más de un programa simultáneamente hace que no sean pocos los estudiantes de Ingeniería que deciden estudiar simultáneamente Matemáticas obteniendo las dos titulaciones y transformándose en profesionales más completos en las dos disciplinas seleccionadas.

R.G.: El Poli cuenta con laboratorios especializados que proporcionan entornos completos para la experimentación y la aplicación, centros de investigación, alianzas con empresas, semilleros de investigación, etc. Pero todos estos recursos no pasarían de ser objetos tecnológicos sin sentido si la institución no contara con el principal recurso: el humano. El Poli cuenta con un cuerpo docente con un muy alto grado de formación y compromiso que está dedicado a soportar las iniciativas de formación STEM.