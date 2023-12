¿Que tanto respaldan los colombianos a los líderes empresariales del país?

A sabiendas de ello, al revisar encuestas de confianza, sentí que encontraba un panorama alentador. La encuesta Edelman Trust Barometer de 2023, por ejemplo, reportó que el 70 por ciento de las personas confía en los dirigentes de las empresas en que trabajan, y el 53 por ciento de las personas en general confía en los empresarios. Ese 70 por ciento son quienes viven de cerca la realidad de una “empresa”. El 53 por ciento, en cambio, recoge muchas que no necesariamente lo hacen y por eso me genera optimismo una cifra que en otros contextos podría parecer baja. Aun así creo que es fundamental ir pregonando reflexiones sobre las empresas, lo que hacen, y sobre todo lo que hacen los empresarios/as.

Para una parte del país, estas son personas que principalmente tienen dinero, porque así se repite en muchas retóricas. Pero esta no es la esencia de la naturaleza empresarial. Es un resultado para algunas, y para la gran mayoría tan solo una aspiración: más del 90 por ciento de las empresas son micro y pequeños negocios, y muchos de ellos vulnerables. Su esencia se encuentra en las apuestas que realizan todos los días. En efecto, eso es lo que distingue a quienes dirigen y sobre todo a quienes son propietarias de un establecimiento de mercado, del resto de nosotros. En el caso de quienes dirigen, las apuestas son las estrategias que definen para crecer, contratar, ser rentables. En el caso de las propietarias, la apuesta incluye, además, su capital.

Suena antipática esa palabra, sobre todo en esta era en la que hemos incorporado –para bien– muchos más elementos del desarrollo dentro de lo que valoramos. Pero esto no cambia que el capital es fundamental para el éxito de todo eso. En esas apuestas está la esencia de la actividad empresarial y del progreso del país , puesto que la suma de todas ellas compone la inversión de la economía.

La palabra inversión suena un poco lejana, como tantos conceptos macroeconómicos. Supongo que la mayoría pensamos en el riesgo de perder dinero. Pero este no es el único riesgo que implica la inversión y no siempre es el que más pesa en los miedos con los cuales estas personas se van a dormir. Están los riesgos reputacionales, la confianza de quienes dependen de ellas, el temor solitario al fracaso, el de no ser la persona que otros piensan si llegan a tomar una decisión equivocada, en fin. Esto es lo que es común a quien es dueña de un micronegocio y también de una gran empresa: los temores y el asumir riesgos.