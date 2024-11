"Acabo de evacuar mi oficina en Cannon", dijo la legisladora republicana Nancy Mace en un tuit. "Ahora estábamos viendo a manifestantes agredir a la Policía del Capitolio". "Esto está mal. Esto no es lo que somos", agregó.

Según la información de las autoridades norteamericanas, los manifestantes se salieron de control una vez el vicepresidente Mike Pence señaló que no se iba a interponer a la certificación de la victoria de Joe Biden y dejara que la sesión del Congreso continuara.

"La Constitución me impide reclamar una autoridad unilateral para determinar qué votos electorales deben contarse y cuáles no", afirmó Pence en un comunicado emitido cuando comenzaba la sesión conjunta del Congreso para certificar los resultados de las presidenciales, y poco después de que Trump le instara a hacer lo contrario desde un mitin en Washington.

La sesión de certificación se encuentra suspendida en Estados Unidos de emergencia por los hechos de orden público que suceden fuera del Capitolio. El congresista Jim McGovern declaró "sin objeciones" el receso, golpeando el mazo mientras se escuchaban fuertes gritos y disturbios en las galerías públicas. Funcionarios del Capitolio declararon un cierre de las instalaciones, y legisladores dijeron en Twitter que se estaban refugiando en sus oficinas.

Ante esta situación, Trump escribió en su cuenta de Twitter que era necesario apoyar a la Policía del Capitolio, pues "están de su lado", al tiempo que pidió a sus simpatizantes "mantenerse en paz".

Sin embargo, el mandatario no dejó pasar el rechazo que su vicepresidente hizo a la solicitud de no aprobar ni dejar transcurrir la certificación de los votos electorales, señalando que Pence "no tuvo el coraje de hacer lo que debería haberse hecho para proteger el país y la Constitución".