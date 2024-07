Protestas en América Latina, ¿qué está pásando?

El caso latinoamericano es particularmente difícil. Durante el boom de los commodities, de 2002 a 2014, 56 millones de latinos salieron de la pobreza. Los gobiernos fueron generosos en subsidios, pues los recursos sobraban. Pero no hay bonanzas infinitas.

Principalmente, un descontento generalizado con el sistema político y económico tradicional, una clase media creciente que no ha podido conciliar sus expectativas con la realidad y que podría volver a la pobreza en cualquier momento, y unos gobernantes que no han sabido entender las nuevas generaciones y sus formas de aglutamiento.

Crisis en Chile: Piñera anuncia que su país no acogerá la reunión de la APEC ni la Conferencia de Cambio Climático COP-25

Contexto: Crisis en Chile: Piñera anuncia que su país no acogerá la reunión de la APEC ni la Conferencia de Cambio Climático COP-25

La mayoría de ellos no ahorró para las vacas flacas. Y ahora se chocan de frente con una población que hará hasta lo imposible para no volver al pasado. Bajo este panorama se encuentra el continente. Si los presidentes no responden rápido a esta nueva época, se podría generar un efecto ‘ejemplo‘ que desemboque en una tardía "Primavera latinoamericana".