Bogotá no es un cenicero: así avanza el proyecto ambiental que busca educar a los fumadores

S.B: El piloto -que solo duró 3 meses- tuvo un resultado exitoso y por esa razón se formalizó el proyecto ampliando su cobertura. Hasta el momento la disminución de colillas en el espacio público puede estar entre un 30 y un 50 por ciento del total que identificamos. De hecho, hemos recolectado en 9 meses más de 91 mil colillas de cigarrillos, en donde la conformación de la alianza público-privada que tenemos para este proyecto ha sido fundamental. Además de Philip Morris International también está participando la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Fenalco, Asobares, Acodres y No más colillas Colombia. Todas las organizaciones tenemos en común ese interés por fomentar una conciencia ambiental, en la que tenemos claro que el uso inadecuado de las colillas de cigarrillos es una problemática que nos afecta a todos como sociedad. Además, para lograr el impacto esperado -a corto plazo- hemos trabajado de manera articulada identificando cuáles son esos lugares prioritarios, por ejemplo, restaurantes o espacios con una actividad nocturna activa. Cabe reiterar que este es un programa de puertas abiertas al que se puede unir cualquier organización porque no hay ningún tipo de requerimiento o exigencia, sólo es necesario tener la voluntad y disposición para contribuir al medioambiente.

S.B: Contamos con una metodología establecida. Inicialmente un proveedor especializado recoge las colillas semanalmente, luego realiza un proceso de segmentación, separación y conteo, para finalmente llevarlas a los rellenos sanitarios, que es donde tienen que estar por disposición legal. Estas colillas hoy en día no surten un proceso adicional de reúso o de reciclaje porque la ley no lo exige, sin embargo, eso no quiere decir que no se puede hacer. En caso de hacerlo, es un proceso adicional -con costos extra- porque se debe tener en cuenta que la colilla tiene unas sustancias tóxicas que exigen que el proceso de reciclaje sea de mayor rigurosidad, en comparación con cualquier proceso de reciclaje normal. Aunque por ahora solo estamos enfocados en un proceso de concientización para promover un uso adecuado de las colillas, a futuro -ojalá no muy lejano- esperamos tener un proceso de reúso y reciclaje con todos los estándares apropiados.