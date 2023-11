Colombia, ¿con buena energía? Estos son los desafíos que preocupan al sector energético

Natalia Gutiérrez: la transición energética no es un tema solo de Colombia, sino una conversación a nivel mundial que busca atacar el cambio climático. En ese sentido, el sector eléctrico es uno de los más apropiados para mostrar resultados en poco tiempo debido a que se puede disminuir la huella de carbono de una manera mucho más rápida. Ese camino lo tomó Colombia hace varios años -con diversos gobiernos- que han llevado al país a tener una matriz eléctrica que se ha diversificado y es supremamente limpia. Sin embargo, se han efectuado unos cambios tributarios a nivel de impuestos para que energías como la solar y la eólica puedan entrar a competir al país. Aunque en ese proceso se hicieron dos leyes y se ofrecieron varios beneficios, desafortunadamente con este gobierno perdimos el 75 por ciento de ellos, como efecto de la reforma tributaria. Sumado a lo anterior, en este momento hay una incertidumbre constante porque las reglas de juego no están claras y hay gran inquietud sobre qué tan viable son las inversiones en este sector a nivel nacional. Colombia -como el resto de países del mundo- compite por estos recursos, pero cada vez son más los desincentivos en comparación a países como Estados Unidos, que de hecho, acaba de sacar una de las leyes más ambiciosas para promover las energías renovables.

N.G: Colombia tuvo que pagar un precio muy alto hace 30 años con el apagón, en el que perdimos casi tres puntos del PIB, tuvimos 16 horas de apagón diarios, las termoeléctricas estaban totalmente estatizadas y no prendieron, y la economía tuvo un gran golpe. A raíz de esa situación, Colombia planteó un nuevo diseño de mercado, que es el gran modelo con el que contamos hoy. De hecho, en los últimos 30 años el país no se ha apagado ni una sola vez. En este orden de ideas, sí estamos preparados para el fenómeno de El Niño y no debería haber problemas de energía, además se está haciendo un seguimiento casi semanal. Sin embargo, no hay que bajar la guardia.