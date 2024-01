¿Cómo consolidar los emprendimientos sociales en Colombia?

“Siempre se había pensado que lo social tenía que ser de forma gratuita, que no tenía que tener estabilidad financiera y no tenía que poder escalar. Hoy eso ha cambiado y siempre pensábamos que el impacto estaba determinado exclusivamente a través de modelos corporativos. Hoy el mundo entendió que se pueden dar soluciones a problemáticas que el Estado no estaba en capacidad”, explica Andrés Santamaría, director de Recon, una organización que lleva varios años trabajando por consolidar el ecosistema de los emprendimientos sociales en Colombia.