Con créditos, inversión y educación financiera este banco llega a las zonas más apartadas del país

Para nosotros es muy importante hablar del trabajo que hemos venido realizando en gestión y mitigación del cambio climático, así como en la conservación de la biodiversidad. No en vano fuimos la primera entidad financiera del país en el Foro TNFD (The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures), con el fin de generar aportes significativos en la conservación de la biodiversidad. Hoy tenemos herramientas como boletines agroclimáticos, alertas climáticas, sanitarias, entre otras, que entienden que la variabilidad climática afecta a todos y por eso, entregamos información relevante para la toma de decisiones, por cultivo, por departamento, entre otros.