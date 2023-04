Los últimos paneles del proyecto que completará el ciento por ciento de la cobertura de energía en los hogares del departamento del Quindío se instalan en los sectores de Salento, Calarcá, Córdoba, Pijao y Génova, donde no existe la posibilidad de acceder al servicio mediante red tradicional. “En las veredas o caseríos de estos municipios que por su ubicación y condiciones geográficas no están en el Sistema Interconectado Nacional”, precisó Jorge Iván Grisales Salazar, gerente de la Empresa de Energía del Quindío - EDEQ.

Para hacer posible que la energía llegue a las comunidades de las zonas no interconectadas (ZNI) a los lugares más distantes de este departamento del Eje Cafetero, se han invertido 2.094 millones de pesos del Sistema General de Regalías. Hoy, las familias beneficiadas dan testimonio de cómo este propósito conjunto de la Empresa de Energía del Quindío EDEQ - Grupo EPM y la gobernación del departamento, transformó sus vidas.

Se han invertido 2.094 millones de pesos del Sistema General de Regalías para llevar energía a las comunidades de las zonas no interconectadas (ZNI). - Foto: Cortesía Edeq

“Esta energía solar me ha ayudado mucho para mis procesos productivos. En el día, el tiempo en la finca no alcanza y me tocaba irme a acostar ligero. Ahora a la 6 o 7 de la noche prendó la luz y me pongo a escoger frijoles, maíz, a seleccionar semilla”, contó Juan Davis García, de una de las diecinueve familias beneficiadas por este proyecto de paneles solares.

Otra de las apuestas de la empresa de energía es impulsar la movilidad sostenible en el departamento. Para ello lidera la instalación de seis estaciones de carga de vehículos eléctricos en puntos estratégicos como Montenegro, La Tebaida, Armenia y Filandia. Precisamente en este último municipio, la estación de Tambo El Jardín hace parte del primer eco corredor de movilidad eléctrica del Eje Cafetero, una iniciativa desarrollada por EDEQ Grupo EPM, con CHEC Grupo EPM, la Empresa de Energía de Pereira y Autopistas del Café, que conecta 256 kilómetros viales con 3 estaciones de carga en los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda.

Otra de las apuestas de la empresa de energía es impulsar la movilidad sostenible en el departamento. - Foto: Cortesía Edeq

“Tenemos la firme intención de promover el desarrollo de un ecosistema de movilidad para reducir las emisiones de CO2 y sus efectos en el cambio climático, mejorar la salud de las personas, disminuir los niveles de ruido, aportar a la eficiencia energética y posicionar al Eje Cafetero como un destino sostenible para sus habitantes y para quienes nos visitan”, señaló Grisales.

Adicionalmente, en colaboración con la Institución Universitaria EAM, EDEQ Grupo EPM puso en funcionamiento la primera estación de carga de vehículos eléctricos de dos ruedas, que opera con energía solar y ofrece sus servicios gratuitos a todos los ciudadanos.

Operación carbono neutro

Como parte de su propósito de contribuir a la sostenibilidad del territorio, EDEQ Grupo EPM entiende la importancia de cuidar el entorno en el que opera. Por eso realiza diferentes actividades para medir y mitigar los impactos que genera su operación. Como resultado, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) lo certificó como Carbono Neutro (norma ISO 14001:2015). El compromiso de la compañía es reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero provenientes de las pérdidas no técnicas de energía, que representan el 97 por ciento del impacto que genera.

De acuerdo con Grisales, hoy los quindianos consumen energía más limpia, y “seguimos trabajando en estrategias para continuar esa senda que marcamos cuando nos convertimos en la primera empresa del Eje Cafetero y del sector eléctrico colombiano certificada por Icontec como carbono neutral”, señaló.

EDEQ Grupo EPM se encarga de la distribución y comercialización del servicio de energía en los 12 municipios del Quindío, atiende a 213 mil clientes de los cuales el 89 por ciento conforman el mercado residencial y el 11 por ciento restante el comercial e industrial.

Estaciones de carga de vehículos eléctricos en el Quindío

El Parque del Café, en Montenegro

Mall Paraíso, en La Tebaida

Centro Comercial Plaza Flora y Calle 50 con carrera 18, en Armenia

Tambo El Jardín, en Filandia

*Contenido elaborado como apoyo de EDEQ.

Lea también: Más de 2 billones de dólares en ahorros de costos de combustible generó la primera planta de almacenamiento de gas natural licuado en Colombia