Con tecnología Medellín soluciona problemas cotidianos de la ciudad como fallas en los semáforos y huecos

“ReportesMED es una herramienta tecnológica muy poderosa, a la cual esta administración le apostó durante estos cuatro años para que se convirtiera en uno de los principales canales de participación de la ciudadanía, en ese proceso de construir no la ciudad que nos tocó, sino la que nos merecemos”, manifestó el secretario de Innovación Digital, Rivier Gómez.

“A mí, la herramienta me parece súper útil para que nosotros como ciudadanos podamos aportar y brindar soluciones de lo que se puede mejorar en la ciudad, y que la Alcaldía de Medellín tome esto como sugerencias. También me parece muy interesante y la verdad, muy chévere que se haga un seguimiento y que nos den una respuesta a nuestros correos, porque de cierta manera nos da a entender que no es un comentario al aire, sino que hay seguimiento y uno obtiene una respuesta ante lo sugerido”, dijo Marcos Cossio, usuario de ReportesMED.