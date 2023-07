Estas son las barreras que impiden un diagnóstico temprano de enfermedades mentales en adultos mayores

¿Cómo está hoy la salud mental de la población mayor de 60 años?

DIONNE CRUZ: Es un panorama desalentador a nivel global, pero en el caso de América Latina y el Caribe, y particularmente en Colombia, las personas mayores son un grupo poblacional muy desatendido, a pesar de que tenemos una política pública nacional en salud mental. En primer lugar, hay una cultura de normalización de la depresión, los problemas para dormir, las patologías crónicas, entre otras, y esto no ayuda a diagnosticarlas para poderlas tratar de manera adecuada. La atención a los dolores es otro agravante. El hecho de que Colombia no tenga servicios de atención paliativa de calidad en todo el territorio condena a las personas a padecer dolores permanentes y eso tiene un impacto en la salud mental enorme. Incluso, me atrevo a decir que deriva en decisiones como la eutanasia. Muchos pacientes mejor atendidos, con cuidados paliativos, no tendrían que acudir a esa decisión.

¿Existen canales de atención adecuados?

D.C.: Deben mejorar y esto tiene mucho que ver con la estrategia de atención primaria en salud, que de hecho ha sido un tema de consenso en las distintas bancadas del Congreso alrededor de la reforma a la salud, y es positivo que todos tengamos claro que la salud inicia con la prevención. Esos primeros canales deben estar conformados por equipos interdisciplinarios que lleguen a la comunidad. El reto es sortear las diferentes barreras que pueden tener las personas mayores: problemas de movilidad, salud física, discapacidad, dificultades económicas, que impiden que se acerquen a un centro de salud. Todo eso hay que mejorarlo, aunque ya existen algunas rutas de atención.

¿Qué consejos o recomendaciones son claves para cuidar la salud mental de las personas mayores?

D.C.: Lo primero es romper con la normalización de las enfermedades tanto físicas como mentales. Acabar con la idea de que a esa edad es normal los achaques de todo orden. Lo segundo es el tema de la estrategia de atención primaria en salud, hacer mucha prevención desde la primera infancia. Entender que estamos en un ejercicio continuo de envejecimiento y que debemos cuidar a las personas en todos los ciclos de la vida, garantizando su derecho a la alimentación saludable, el acceso a un buen sistema de salud y a la educación.

¿Cómo detectar síntomas de trastornos como la depresión o la demencia a tiempo?

D.C.: El aislamiento repentino es un síntoma de la depresión. Una persona que decide alejarse de un momento a otro de su familia y amigos. También es una señal de alerta el cambio de otros hábitos como, por ejemplo, no querer salir de su casa y ni siquiera bañarse. Para la demencia, algunos síntomas son olvidos repentinos o lagunas, dificultad para concentrarse en una sola tarea, pérdida de la comprensión lectora, dolores de cabeza, cambio de hábitos de sueño, entre otros.