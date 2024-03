Fruta de pan: la joya gastronómica de San Andrés que alimenta a los locales y seduce turistas de todo el mundo

De acuerdo con Archbold, también existen preparaciones hervidas. “Por ejemplo con un poco de mantequilla y sal se puede acompañar los huevos; en puré, lo cual no es muy común; e incluso una especie de colada de maicena o avena, pero en este caso con fruta de pan, azúcar y canela licuado para consumir frío o caliente”, afirmó.

En San Andrés, la fruta de pan no solo es un alimento básico en la dieta local, sino que también desempeña un papel importante en la cultura y la identidad de la isla . “Sentimos que es algo muy nuestro y que la mayoría de personas la prueba y le queda gustando; estamos orgullosos de nuestra comida”, mencionó el chef de 29 años.

De San Andrés para Colombia

Fuente de nutriente

La fruta de pan es conocida científicamente como Artocarpus altilis y es originaria del sudeste asiático. Aunque crece en algunos lugares del país, San Andrés le saca el máximo provecho. “En algunos lugares se deja perder porque se tiene la creencia que es venenosa y que no se come, pero no saben del manjar que se están perdiendo”, apuntó Archbold.