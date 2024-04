Homenaje a Alfredo Gutiérrez, el monstruo del acordeón. Un hijo de Sucre que fue tres veces rey vallenato en César

“ El amor por la sabana no lo olvido nunca, por eso yo en mi show, en mis conciertos, no dejó de tocar la música que grabé con Los Corraleros de Majagual , que era con instrumentos de viento como el bombardino, el trombón y demás. Hoy mi show es con música mitad sabanera, mitad tropical y vallenata”, aseguró.

Cuando aún era muy niño, Gutiérrez recorrió las calles de Paloquemao, Sincelejo, San Pedro y Magangué tocando el acordeón que su padre, el también acordeonero Alfredo Enrique Gutiérrez Acosta, le regaló. Pero no solo heredó el talento de su padre; también el de su madre, Dioselina de Jesús Vital Almanza, para bailar cumbia.

Nuevas tierras

“Una vez tuve una presentación en Bucaramanga y me fue tan bien tocando el acordeón que me invitaron a conformar una agrupación de niños que se llamaba Los Pequeños Vallenatos , junto a Ernesto Hernández y Arnulfo Briceño, quien años después tuvo un gran éxito: La quinceañera. Con ellos recorrimos Colombia y otros países como Venezuela, Perú, Bolivia, Panamá y Ecuador”, aseguró.

“Yo acompañé a mi papá, eso eran como 30 horas de viaje. Como mi papá tenía un pariente estudiando Medicina en la Universidad Nacional, nos fuimos para allá para que le ayudaran. Mientras tanto, yo tocaba con mi acordeón en los buses y trolebuses para reunir unas monedas y ayudar con las medicinas, hasta que un señor me robó mi acordeón. Pero entre los estudiantes me ayudaron para comprar otro”.

El éxito en Sincelejo

“En Sincelejo conocí a Calixto y hubo mucha empatía entre nosotros. Por intermedio de él me conecté con Antonio Fuentes, el dueño de la disquera (Discos Fuentes) y es así como empecé a grabar. Luego surgió la idea de tocar en grupo con otros artistas reconocidos. Calixto me pidió que le tocara el acordeón y se pegó eso por todo lado. A los pocos meses me llamaron de nuevo para grabar y ya tenían la idea de juntar un grupo y bueno, empezamos entre todos Los Corraleros”.