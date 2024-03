La historia del Tororoi bailador, la última ave endémica descubierta en Cali

La última en haber sido descubierta fue el Tororoi bailador, que fue bautizada en honor a su particular baile de cortejo. “De su población aún se sabe muy poco. En este momento tenemos un reporte de unos seis individuos en una quebrada, aunque se observó otro de sus territorios a un kilómetro de distancia. Falta hacer más expediciones y estudios para saber cuál es su población real. Por ahora, la especie está catalogada en peligro porque es nueva y no sabemos qué tan grande es su distribución; pero por su característica de no volar mucho pensamos que no es muy amplia”, explicó Gustavo Londoño Guerrero, docente del programa de Biología e investigador de la Universidad ICESI de Cali.