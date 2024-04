Más segura y competitiva: alcalde de Armenia revela sus planes para transformar la ciudad

JAIME PADILLA GARCÍA: En los últimos 20 años, Armenia había tenido muchos problemas administrativos y de orden judicial con los últimos alcaldes. Sin embargo, en la última alcaldía, a cargo de José Manuel Ríos, se hicieron cosas importantes. Una de ellas fue poner en orden las cuentas, porque la ciudad era un desastre y no se sabía qué había, qué se tenía y qué no. Ese trabajo fue absolutamente importante para lo que yo encuentro en materia financiera, donde hay un presupuesto que pasó de más de 400 mil millones de pesos a más o menos 836 mil millones de pesos. Y aunque quedaron muchas obras, planes y proyectos por concluir, estoy convencido de que se dieron pasos importantes en lo que tiene que ver con la recuperación administrativa y financiera de Armenia.

J.P.G.: Lo primero es devolverle la percepción de seguridad a la gente. Si bien Armenia es una de las ciudades más seguras del país según las estadísticas, se viven situaciones cotidianas producto del tráfico y consumo de drogas en diferentes sectores. Ese es un verdadero dolor de cabeza. Para superar esa problemática, en enero se hizo efectivo el decreto de no consumo de sustancias en espacios públicos como parques, polideportivos e instituciones educativas, esto con el acompañamiento de la Policía, el Ejército, la Fiscalía y en general las entidades de seguridad.

J.P.G.: Sí. En la ciudad no se ha construido un kilómetro de vías nuevas en 20 años y eso ha llevado a que a pesar de que solo tenemos alrededor de 340 mil habitantes, la congestión vehicular sea total. Entonces, además de normas que van a beneficiar la movilidad, hay dos obras clave que debemos planear y que requieren inversiones de 100 mil millones de pesos. Por eso, para este primer año es fundamental hacer todas las gestiones para dejarlas al menos en términos de pliegos. Haremos la solicitud al Gobierno para conseguir los recursos, y si por ese camino no se logra, Armenia tiene la capacidad de hacer un empréstito. Esas obras son, primero, el anillo vial de la calle segunda, donde se genera el mayor embudo vial en la ciudad. La segunda obra es la conexión en el sector de Puerto Espejo, que va en la vía Armenia - Pueblo Tapao.

J.P.G.: Si bien Armenia, el departamento del Quindío y esta zona del Eje Cafetero goza de una relativa tranquilidad con respecto a otros sitios de Colombia, y nosotros no tenemos presencia de grupos armados, no sufrimos de extorsiones, secuestros, atentados terroristas y otro tipo de conductas que sí se presentan en otras regiones del país, queremos perfeccionar esa vocación turística y no perder el estatus de lugar tranquilo. Buscamos que la gente tenga la posibilidad de venir a descansar, a pasar las vacaciones y a disfrutar del clima, la gastronomía y las facilidades que existen para conectarse con otras ciudades. Para lograr eso tenemos que fortalecer la seguridad y cuidar lo que tenemos.