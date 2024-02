“No puede haber paz sin seguridad, ni oportunidades”: Gobernador de Córdoba sobre la paz total

Los zapateros de la Plaza Mayor de Planeta Rica, un municipio a 57 kilómetros de Montería, escuchan con atención todas las intervenciones de Elías Zuleta Bechara durante su paso por el pueblo. Le dicen al hoy gobernador de Córdoba que no se vaya sin que le limpien los zapatos y él se toma el tiempo para no hacerles un desplante. “Este muchacho es muy joven e inteligente y por eso todos aquí votamos por él”, aseguró Juan Pablo Roldán, uno de los planetaricenses que aprovecha la oportunidad para contarle a Zuleta que la factura de la luz le llegó por 350 mil pesos. “O pago la luz o el arriendo”, le dijo.

E.Z: Córdoba tiene 2.4 millones de hectáreas. Hoy se están utilizando aproximadamente 250 mil y cuando hablo de utilizar no me refiero a que sean productivas. Debemos concentrarnos en cómo innovar en los procesos, cómo hacer inversión en el campo, tecnificar, dar acceso a la tierra y garantizar la seguridad alimentaria de las familias . Sin embargo, es fundamental tener claridad acerca de lo que necesita el mercado para con base en eso producir y garantizar su comercialización; porque, por ejemplo, nuestra tierra es apta para sembrar yuca, pero hoy no sabemos qué hacer con las casi 80 toneladas que tenemos.

E.Z: Hay que redefinir el concepto de la paz. No se puede hablar de paz cuando la gente pasa hambre, cuando una persona anda en un burro buscando agua en una represa para llevarle a su familia. No se puede hablar de paz cuando un muchacho sale del colegio y no tiene donde estudiar o después de que logra formarse no tiene donde trabajar. Por eso hablo de una transformación integral sin priorizar sectores, porque para mí todos son importantes: la educación, la salud, los servicios básicos, el empleo. La paz es oportunidad. Por eso he venido avanzando en unos temas para que Córdoba sea un laboratorio de paz. El presidente Petro es cordobés. Hoy se habla de una paz total, que más que oírla hay que sentirla. Aquí pasamos de la autodefensa de un hombre, al Clan del Golfo, que extorsiona hasta a los muchachos que venden minutos en la plaza, a todo el mundo, del más humilde al que más tiene. Aquí no se mueve una hoja sin que esa gente lo sepa.