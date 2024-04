“Nos falta que los precios de los pasajes sean más competitivos”: gobernador del Huila sobre el turismo en la región

R.V.M.: Por no prestarle atención a tiempo estamos padeciendo sus rigores y efectos. Ahora no hay estacionalidad. Ese es un problema para las cosechas, para el mantenimiento vial, para todo en general. Llega el intenso verano, el fenómeno de El Niño y se reportan incendios, se averana el café, las cosechas, etc.; todo eso tiene implicaciones económicas. Este año nos tocó atender esas emergencias con un sistema de riego que funciona, pero que no es automático. Hubo 140 eventos de incendios pequeños y afortunadamente ninguno pasó a mayores, pero eso también implica sequía. Por ejemplo, en San Agustín Colombia, las fuentes se agotaron y no le dan agua al municipio.