¿Qué retos tendrán que asumir los nuevos gobernadores de Colombia? Así responden los mandatarios actuales

La gestión: el mayor reto

“El gobierno entrante tiene que trabajar de la mano con todas las instituciones y hacer gestión, tendrá que tocar todas las puertas de los ministerios para apalancar recursos, que no es fácil; pues si no, no van a haber esos apoyos para los grandes proyectos que se necesitan. Hay que trabajar en equipo y priorizar cuáles serán sus inversiones, porque para todo no hay plata”, advierte el mandatario santandereano.