¿Qué significa que Medellín se convierta en una ecociudad?

Además de generar un impacto ambiental positivo en la ciudad, también se ha dado un impulso al turismo ecológico, como lo destaca Karina Fernández, visitante del Cerro Nutibara. “Es súper lindo y se tiene una vista muy bonita de la ciudad. Es un lugar verde, muy bien cuidado y, aunque no he tenido la fortuna de ver mucha fauna, sí lo he visto bastante bonito. El compromiso es que mantengamos todo limpio y lo cuidemos para que más visitantes lo encuentren como lo encontramos nosotros”, señaló.