Soacha avanza: logros y reflexiones del alcalde Juan Carlos Saldarriaga

JUAN CARLOS SALDARRIAGA: Recibimos una Soacha quebrada financieramente. En ingresos, era la número 17 de Cundinamarca y quizás la 700 del país. Era una ciudad sin esperanzas, muchos no le veían viabilidad a nuestro territorio. Pero yo tenía claro que era una ciudad con potencial. Había grandes edificaciones que pagaban 1.000 pesos de predial, y que pasaron a pagar un precio correspondiente a su propiedad con la actualización catastral. Teníamos una Soacha rica cubierta con el manto de la pobreza.

J.C.S.: No hay sector ni línea de gobierno en la que no hayamos actuado. Entregamos una ciudad con más alcantarillado, con más vías pavimentadas, con todos los niños del sector oficial comiendo, en la que 10.000 abuelos no se acuestan con hambre gracias a un bono alimenticio de 180.000 pesos, y los niños en condición de discapacidad tienen un bono de 120.000 pesos mensuales para aliviar sus necesidades. Una ciudad con una mejor movilidad, con más de 100 kilómetros de malla vial recuperada, y una mejor conexión con Bogotá. También es una ciudad más segura, con espacios públicos recuperados, más parques, árboles y zonas verdes. Una Soacha que se está desarrollando a pasos agigantados, y que hoy la ven como una de las ciudades de gran proyección en el país.