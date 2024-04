“Tienen derecho a ser parte de la construcción de paz en Colombia”: UNICEF sobre la niñez en el país

¿Les sigue preocupando el impacto del conflicto para la infancia en Colombia?

Los datos públicos del Instituto Nacional de Salud señalan que casi cada día un niño o niña muere por desnutrición aguda. Para 2022, la cifra ascendió a 325 casos. La mayoría de ellos, un 58,5 %, pertenecían a diferentes etnias y fueron clasificados en estrato uno. La Guajira aporta el mayor número de defunciones, con una participación de 25,4 %. También se encontró que el 42,6 % de esos casos de niños no se notificó previamente por desnutrición, o sea, no hubo detección temprana. Esta brecha en la detección de la desnutrición aguda va desde el 30 % en departamentos como La Guajira hasta el 70 % en departamentos como Vichada y Chocó, caracterizados por una alta proporción de población dispersa y de difícil acceso a los servicios de salud. No podemos olvidar que 15,5 millones de colombianos viven en inseguridad alimentaria; 2,1 millones se encuentran en una situación grave y 13,4 millones en una situación moderada (PMA, 2023).

T.C.: Las vacunas salvan vidas. Sin embargo, la pandemia hizo retroceder la inmunización infantil en todo el mundo. En su último Estado Mundial de la Infancia 2023: vacunación, Unicef estima que 67 millones de niños y niñas no se beneficiaron de la vacunación sistemática total o parcial entre 2019 y 2021, y que 48 millones no recibieron ninguna vacuna. Colombia no ha sido ajena a esta tendencia, con un decrecimiento en los últimos 10 años en la cobertura de vacunación. Esto ha ido creando una cantidad de niñas, niños y adolescentes no vacunados con los biológicos necesarios para su edad. El objetivo es que todos los niños y niñas en Colombia reciban el esquema completo de vacunación acorde a su edad y de esta manera no tener infantes con dosis cero o sub-vacunados. En el caso de la vacuna contra el virus del papiloma humano, las cifras siguen siendo muy bajas, apenas de un 30 %, por lo que es importante desarrollar campañas de vacunación para aumentar esta cobertura.