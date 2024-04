De la evolución a la revolución de la gestión integral de residuos

En el pasado, el manejo de residuos en Colombia y otros países no era sostenible ni contaba con procesos adecuados de disposición, hecho que no solo ponía en riesgo la salud de las personas, sino que también impactaba la calidad de los recursos naturales de nuestras ciudades y regiones al no tener un modelo definido que tuviera foco en la descarbonización, descontaminación y en la economía de recursos.