La inspiradora historia de Nora Al Matrooshi, la primera mujer astronauta árabe en la Nasa

دور المرأة كان وسيبقى عظيمًا في جميع المجالات والقطاعات..



ملايين النساء يحملن طموحات تتخطى النجوم ويحققن قصص نجاح مميزة..



إلى كل واحدة منكن.. شكرًا على هذه الإنجازات الملهمة..#اليوم_العالمي_للمرأة



The role of women was, is and will continue to be significant across all… pic.twitter.com/38WAYT0wdz