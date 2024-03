“Más pronto que tarde llegará el gobierno mayoritario de las mujeres en el mundo”, Vicky Dávila, directora de SEMANA

Por su puesto, víctima de la violencia de su marido, mi padre, a quien perdoné y amo. A ella nunca nadie la escuchó. No olvido que siempre que recibía una tunda, cuando todo se calmaba, me llevaba a un rincón y me miraba con sus ojos llenos de lágrimas, mientras yo le miraba aterrorizada y adolorida sus moretones y a veces heridas.